Экс-защитник Лидса продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Езджан Алиоски (слева), Getty Images
30 июля 2021, 08:59
Бывший защитник Лидса Езджан Алиоски стал игроком Аль-Ахли, сообщает пресс-служба саудовского клуба.
Соглашение с 29-летним игроком сборной Северной Македонии рассчитано на два года. Он достался саудовскому клубу бесплатно, так как у него закончился контракт с Лидсом.
В минувшей кампании Алиоски отыграл 38 поединков, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.
Также отметим, что Езджан провел все три поединка группового этапа Евро-2020, где отметился одним результативным ударом в матче против Украины (1:2).
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