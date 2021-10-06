Форвард "горняков" продолжает восстановление.
Жуниор Мораес, Getty images
06 октября 2021, 18:25
Форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес продолжает восстанавливаться после травмы.
Как сообщает глава медицинской службы "горняков" Артур Глущенко, в декабре футболист должен вернуться к тренировкам в основной группе.
"У Мораеса еще продолжается курс реабилитации, прошло только 5 месяцев. Думаю, восстановление займет еще не меньше 2. К концу ноября – декабрю он сможет тренироваться, если не будет никаких побочных эффектов",- приводит слова специалиста официальный сайт Шахтера.
Также появилась информация относительно восстановления бразильских легионеров команды Де Дзерби.
"Исмаили и Фернандо уже на финишной прямой, планируем, чтобы через 3–4 дня они приступили к занятиям в общей группе. Восстановление Витао еще займет порядка 7–10 дней."
Напомним, ранее появилась информация о характере травмы Лассины Траоре.