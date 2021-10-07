Украина

Новоиспеченный наставник Кривбасса поделился мыслями о новом месте работы.

Новый главный тренер Кривбасса Александр Бабич рассказал об амбициях криворожского клуба.

По его словам, в команде ставят самые высокие задачи.

"Я ждал проект, где стоит серьезная задача. Задача — выйти в УПЛ. И не просто выйти, а далее бороться за высокие места.

Контракт до конца сезона подписан, и уже ближе к концу чемпионата будем понимать, подходим ли мы друг другу. Нужно задачу выполнить, а руководство будет решать",- приводит слова специалиста официальный сайт криворожан.

Напомним, Бабич сменил на посту тренера ранее уволенного Геннадия Приходько.