Новоиспеченный наставник Кривбасса поделился мыслями о новом месте работы.
Александр Бабич, Фото: Instagram ФК Кривбасс
07 октября 2021, 00:05
Новый главный тренер Кривбасса Александр Бабич рассказал об амбициях криворожского клуба.
По его словам, в команде ставят самые высокие задачи.
"Я ждал проект, где стоит серьезная задача. Задача — выйти в УПЛ. И не просто выйти, а далее бороться за высокие места.
Контракт до конца сезона подписан, и уже ближе к концу чемпионата будем понимать, подходим ли мы друг другу. Нужно задачу выполнить, а руководство будет решать",- приводит слова специалиста официальный сайт криворожан.
Напомним, Бабич сменил на посту тренера ранее уволенного Геннадия Приходько.