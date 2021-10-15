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Football.ua размышляет над тем, как "горнякам" справиться с проблемой в позиции форварда.

Донецкий Шахтер перед стартом нового сезона хорошенько поработал на трансферном рынке и закрыл одну из проблемных позиций приглашением молодого игрока из Аякса. Речь идет о позиции форварда и о трансфере Ласины Траоре. Если верить трансфермаркету, то донецкий Шахтер заплатил за этого форварда 10 миллионов евро.

Траоре начал очень бодро. В 14 стартовых матчах сезона он забил 9 голов. Помимо своей результативности на острие атаки, форвард также проделывал огромный объем перемещений и давал нужное количество единоборств в атаке. Качество этой борьбы тоже было на уровне. В матче против Интера Траоре получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. По самым оптимистическим оценкам Лассина вернется в основную обойму весной 2022-го года. Высока вероятность того, что этот игрок и вовсе не помощник Шахтеру в текущем сезоне.

Временным решением от Роберто Де Дзерби в последних матчах был перевод в позицию форварда Педриньо. Но все мы увидели, что этот игрок не имеет инстинктивного навыка действий внутри штрафной и ему сложно выполнять функции наконечника атак, где необходимо много цепляться за мячи, чувствовать моменты в завершающей стадии атаки и вести силовую борьбу с центральными защитниками соперника. Тем более Педриньо был одним из лучших игроков Шахтера на старте сезона, действуя на фланге. Перевод этого футболиста на острие атаки значительно снизил эффективность его действий на футбольном поле.

Впереди у Шахтера еще 4 игры в групповом этапе Лиги чемпионов и ожесточенная борьба за первое место в УПЛ с Динамо. Итальянскому специалисту за этот перерыв на матчи национальных команд необходимо решить, на кого делать ставку в атаке и как решать эту проблему.

Внутренние резервы

Из здоровых форвардов у Де Дзерби сейчас только один – молодой Сикан. Вскоре из лазарета должен вернуться бразильский десант – Фернандо, Мораес, Дентиньо. Если брать исключительно по фамилиям, то конечно Мораес выглядит самым оптимальным вариантом. Именно этот футболист последние сезоны и был основным нападающим "горняков", но здесь все будет зависеть от того, каким футболистом он вернется после тяжелой травмы. Игроку уже 34 года и есть большой риск, что он уже не будет показывать тот уровень футбола, который демонстрировал до травмы. Тем более, Мораесу еще необходимо время, не стоит его возвращения в ближайшее время.

Возвращение Мораеса на поле ожидается в декабре

Если мы говорим о Дентиньо, то этот игрок в прошлом сезоне в играх против Реала продемонстрировал, что быть своего рода джокером в краткосрочной перспективе он способен и вполне может быть, что именно он и станет тем футболистом, который будет закрывать позицию нападающего до открытия зимнего трансферного окна.

Фернандо в матче против Днепра-1 показал, что он гораздо лучше чувствует себя на фланге и на позиции форварда он также не даст того качества и не сможет выполнять те функции, которые должен выполнять центральный нападающий. Хотя вариант с Фернандо имеет высокую степень вероятности.

Ситуация Фернандо во многом схожа и с Педриньо. Возможно, Роберто Де Дзерби продолжит использовать этого бразильца, но этого хотелось бы меньше всего, вспоминая то, как хорошо Педриньо действовал на старте сезона именно на флангах и из глубины.

Показательным эта ситуация должна стать и для Даниила Сикана. Молодой талантливый форвард, который стал чемпионом мира U-20, прошел обкатку Мариуполем и уже даже дебютировал в составе национальной сборной Украины максимально хорошо подходит для того, чтобы в это непростое время для Шахтера ухватиться за эту возможность и начать играть в основе. Если итальянский наставник не предоставит этот шанс Сикану, то самому игроку стоит хорошенько задуматься, стоит ли и дальше сидеть в Шахтере. Ведь если даже в такой ситуации нет игрового времени, то его не будет никогда. С другой стороны, ставим себя на место Роберто Де Дзерби и пытаемся понять, сумеет ли Сикан сделать то, что должен делать нападающий Шахтера в ближайших матчах? В УПЛ – может быть, в Лиге чемпионов – маловероятно.

Отметим, что согласно трансфермаркету контракты Дентиньо и Мораеса заканчиваются грядущей зимой, и в ближайшее время станет понятно имеет ли кто-то из них шанс продлить свой контракт.

Поиск нападающего на трансферном рынке

Очевидно, что зимой Шахтер наверняка попробует найти нападающего под первую команду. Уже сейчас появилась информация о заинтересованности в египетском форварде Галатасарая Мустафе Мухаммеде. Также "горнякам" приписывают интерес к иранскому нападающему Алахьяру Сайядманешу, который на правах аренды сейчас выступает за луганскую Зарю. Его контракт принадлежит Фенербахче и есть определенная сложность в том, что Заря имеет право первоочередного выкупа контракта этого игрока.

Из очевидных вариантов в УПЛ также можно назвать нападающего Днепра-1 Артема Довбика. Из неочевидных – форвард Ворсклы Руслан Степанюк. Но вот опытный форвард полтавчан мог бы помочь Шахтеру здесь и сейчас осенью, а приглашать его зимой – бесперспективная затея.

Все эти переходы могут быть осуществлены только лишь зимой, когда откроется трансферное окно, а в атаке необходимо кому-то играть уже осенью.

Свободные агенты

Есть возможность у Шахтера найти среди свободных агентов тех нападающих, которые способны помочь клубу в ближайшей перспективе и присоединиться к команде уже сейчас, а не зимой, и дать больше качества, чем тот же Сикан в атаке. Более чем достаточно квалифицированных футболистов, которых можно пригласить буквально на пару месяцев до зимы с возможной пролонгацией в случае успешного сотрудничества. Подобного рода трансфер не так давно провернуло Динамо, пригласив свободного агента Карлоса Де Пену. Как не странно, этот футболист прижился в столичном клубе и сейчас имеет статус основного футболиста первой команды.

Кто же сейчас доступен на рынке свободных агентов? Ласина Траоре! Не удивляйтесь. Действительно, 31-летний африканский рослый форвард, который когда-то играл за московский ЦСКА, Монако и Эвертон, с февраля 2021-го года пребывает в статусе свободного агента. Последним его клубом был турецкий Бандырмаспор. Нет уверенности, что игрок способен тянуть уровень Шахтера, но с такой фамилией и именем не вспомнить про этого игрок было бы настоящим преступлением.

Еще один 31-летний представитель Африки – сенегалец Омар Ньясс. Достаточно быстрый и крепкий футболист, по своему футбольному профайлу чем-то похож на Траоре из Шахтера. Играл в московском Локомотиве, Эвертоне, Халл Сити. Летом покинул Хаддерсфилд, выступающий в Чемпионшипе. К его текущему ровню игры также есть большие вопросы.

Также без контракта сейчас находится достаточно известный ивуариец Вильфред Бони, перешедший в свое время из Суонси в Манчестер Сити за 32 миллиона евро. Правда, после этого карьера игрока пошла на спад. Последним местом его работы стал Аль-Итихад из Саудовской Аравии, контракт с которым истек уже почти как год назад. Потому, высока вероятность, что этот игрок уже сказал свое последнее слово в большом футболе.

Самый крутой вариант, который сейчас есть – аргентинец Факундо Феррейра. Да, бывший форвард Шахтера сейчас находится в поисках нового клуба. Летом у него закончился контракт с Сельтой и с тех пор 30-летний аргентинец пребывает в статусе свободного агента. Сначала была информация о том, что Факундо может продолжить свою карьеру в Чили, сейчас есть информация о том, что он может оказаться в Румынии. Учитывая тот факт, что игрок адаптирован к нашему чемпионату и к донецкому клубу, зная его сильные качества, то вполне можно было бы пригласить этого игрока до зимы и сделать ставку в атаке именно на него. Хотя бы попробовать.

Очень сложно сейчас предугадать, каким же путем пойдет Шахтер и его главный тренер. Очевидно, что зимой будет приобретен новый форвард. Но что же делать сейчас? На кого поставит Де Дзерби? Будет ли этот выбор правильным или же он станет фатальным для "горняков"? В любом случае уже в октябре-ноябре мы получим ответы на эти вопросы.

Сергей Горбаченко, Football.ua