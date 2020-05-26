Украина

Football.ua собрал худшие селекционные решение "горняков".

Шахтер зарекомендовал себя в качестве клуба, который раскрывает молодых талантливых игроков, преимущественно бразильцев, и продает их в европейские топ-клубы. Тем не менее, в истории дончан довольно много сомнительных переходов, которые себя абсолютно не окупили. Football.ua собрал десятку самых худших из них.

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Веллингтон Нем

Пришел: В 2013-м за 9 млн евро (тут и дальше данные сайта Transfermarkt)

Матчей: 75

Голы: 8

Ассисты: 1

Низкорослый вингер обошелся Шахтеру в девять миллионов евро — именно столько пришлось заплатить Флуминенсе, чтобы заполучить бразильца. Первый сезон Нема полностью ушел на адаптацию — игрок провел лишь пять поединков. На свой второй год пребывания в Шахтере Веллингтон стал показывать себя с хорошей стороны, но 15 матчей, пусть и с 7 результативными действиями, явно не то, на что рассчитывали "горняки".

Тем не менее, бразилец получил еще один шанс, но вновь не смог стать важным игроком, а потому вскоре его ждали несколько аренд - в Сан-Пауло и Флуминенсе. Контракт Нема с чемпионом Украины действителен до лета 2021 года. Не похоже, что соглашение будет продлено. Шахтер, определенно, не отобьет потраченные деньги и не получит пользу на футбольном поле.

Дентиньо

Пришел: В 2011-м за 7,5 млн евро

Матчей: 167

Голы: 23

Ассисты: 13

Дентиньо приходил в Шахтер чуть не в ранге "нового Роналдо" бразильского футбола, но заблистать и заработать трансфер в европейский топ-клуб не удалось. В своем первом сезоне Дентиньо провел девятнадцать поединков, в которых смог отметиться лишь тремя голами. Следующий год бразильца стал еще менее продуктивным — один гол за одиннадцать матчей.

Мирча Луческу понимал, что что-то у бразильца не ладится и пытался перепрофилировать его на другую позицию. Дентиньо можно было увидеть и центральным полузащитником, и даже справа в обороне, но во всех вариациях игрок выглядел немного сомнительно. Была в карьере Дентиньо и аренда в Бешикташ, но реанимировать карьеру не удалось. Сейчас бразилец остается игроком ротации и, как и Нем, имеет контракт до лета 2021 года.

Кристиано Лукарелли

Пришел: В 2007-м за 7,9 млн евро

Матчей: 21

​Голы: 8

Ассисты: 1

Ушел: В 2008-м за 5,7 млн евро

В конце нулевых Шахтер постоянно находился в поиске забивного центрального нападающего. Внимание дончан привлек 31-летний Кристиано Лукарелли, защищавший тогда цвета Ливорно. Опытный, с итальянской школой за плечами, рослый и, ко всему прочему, лучший бомбардир Серии А на тот момент. Что еще нужно от нападающего?

Ожидания были серьезными, но итальянский голеодор ограничился восемью точными ударами в 21 поединке. Пришел Лукарелли в Шахтер за почти восемь миллионов евро, а возвращался в Италию зимой уже за 5,7. Все-таки от Кристиано хотели увидеть намного большее, а он покинул команду, так и не оставив след.

Нери Кастильо

Пришел: В 2007-м за 15 млн евро

Матчей: 18

​Голы: 2

Ассисты: 2

Ушел: В 2011-м бесплатно

Наверное, при словах "провальный трансфер Шахтера" именно мексиканец первым приходит на ум. "Горняки" выложили за нападающего 15 миллионов евро, но он отыграл лишь 18 матчей, в которых сподобился на два гола и две результативные передачи. Мексиканец не смог прижиться в Шахтере и успел съездить в аренду в Манчестер Сити, Днепр, Чикаго Файр и Арис Салоники.

Уже после окончания карьеры мексиканец рассказал, что Олимпиакос вынудил его уйти в стан "горняков" из-за солидного предложения, а уже в Украине Кастильо не смог найти общий язык с Мирчей Луческу, который не отпустил его на похороны родителей. Сложно судить о правдивости слов мексиканца, но не лучший характер и скандалы были спутниками его карьеры

Дмитрий Чигринский

Пришел: В 2009-м за 25 млн евро

Матчей: 186

​Голы: 16

Ассисты: 2

Ушел: В 2010-м за 15 млн евро

Один из лучших центральных защитников в истории Шахтера стал лакомым кусочком для топ-клубов после успешного выступления команды в Кубке УЕФА. Барселона выложила за украинца 25 миллионов евро, но уже следующим летом Чигринский вернулся за 15 миллионов, однако после скомканного сезона в составе каталонцев больше не смог найти свою игру.

Первый сезон после камбэка Дмитрий выдал неплохой, но уже в дальнейшем постепенно потерял место в составе и после окончания контракта на правах свободного агента перебрался в Днепр. Как оказалось, возвращение Чигринского оказалось ошибкой, хотя на тот момент трансфер был очень соблазнительным.

Стипе Плетикоса

Пришел: В 203-м за 0,8 млн евро

Матчей: 15

Пропущенные голы: 18

Ушел: В 2006-м за 2,5 млн евро

Голкипер пришел в команду вместе с Дарио Срна, но в отличии от соотечественника стать легендой Шахтера не смог. Плетикоса приезжал в Донецк в ранге довольно звездного футболиста. Стипе на тот момент был основным вратарем сборной Хорватии, но застолбить за собой место "первого номера" в Шахтере не смог.

"Горнякам" пришлось отправлять хорвата обратно в Хайдук на правах аренды, а затем и вовсе продать в московский Спартак. Плетикоса успел отыграть за Шахтер 15 поединков, в которых пропустил 18 голов, семь из которых отстоял на ноль.

Педро Бенитес

Пришел: В 2005-м за 7 млн евро

Ушел: В 2005-м бесплатно

Настоящая "легенда" Шахтера, потому что о его игре в составе "горняков" никто и не слышал. Уругвайский защитник перебрался в стан дончан за 1,7 миллиона евро из Серро Портено, но так ни разу и не появился на поле. Более того, Педро Бенитеса даже не заявили ни на один из турниров.

Уже после трансфера в Шахтере поняли, что игрок просто не соответствует уровню команды и отпустили его спустя полгода. Заплаченные деньги для сезона-2004/05 были довольно серьезными, но уругваец не окупил себя даже на копейку, зато потренировался с дублем "горняков".

Батиста

Пришел: В 2004-м за 3 млн евро

Матчей: 13

Ушел: В 2005 бесплатно

Бразильский центральный полузащитник пришел в Шахтер за три миллиона евро из Галатасарая и должен был стать важным игроком середины поля. Однако в составе "горняков" Батиста отыграл всего лишь 13 поединков (378 минут) и уже в конце того же сезона вернулся в Турцию на правах свободного агента.

Примечательно, что бразильца с собой из Галатасарая забрал Мирча Луческу, но даже румынский специалист не нашел применения своему желанному подписанию. Довольно сложно судить, за что же Галатасарай получил "подарок" в размере такой солидной суммы.

Милан Йованович

Пришел: В 2003-м за 0,5 млн евро

Матчей: 6

​Голы: 1

Ушел: В 2004-м, сумма неизвестна

Наверное, не каждый и вспомнит, что Милан Йованович когда-то был в Шахтере. Сербский нападающий пришел в стан "горняков" за 500 тысяч евро, но после нескольких матчей получил серьезную травму, после который выбыл из строя практически на год. В Шахтере не поверили в серба и очень ошиблись.

Йованович ушел в московский Локомотив, а уже оттуда, транзитом через Стандард, перебрался в Ливерпуль. Нет сомнений, что "горняки" упустили очень талантливого игрока. Возможно, если бы серб получил столько же доверия и времени, что и Нем с Дентиньо, то мы бы говорили об одной из лучших покупок клуба.

Игор Гюзелов

Пришел: В 2001-м за 1 млн евро

Матчей: 2

Ушел: В 2002-м, сумма неизвестна

37 минут в чемпионате Украины за миллион евро. Такую краткую характеристику можно дать пребыванию македонского защитника в составе дончан. Защитник перебрался в стан Шахтера из Хайдука, но так и не смог заиграть, и уже в конце своего первого и единственного сезона в составе "горняков" отправился в "соседний" Металлург.

Перед переходом в стан "горняков" на македонца претендовал ряд немецких клубов, но его привлек проект Шахтера. Примечательно, что Гюзелова продолжали вызывать в национальную сборную, а его агент сетовал на то, что защитнику просто не дают шанса.

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