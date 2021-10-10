Украина

Руслан Костышин рассказал о том, как это, когда твой сын выступает за команду, которую ты тренируешь.

Бывший главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал ситуацию, в которой его сын Денис Костышин выступал в его же команде, которую он возглавлял.

"Это очень тяжело. Во первых, ты хочешь и он должен быть на две головы сильнее конкурентов, потому что всегда за спиной будут шушукаться, ведь ты ставишь сына в основной состав. Это наш хохляцкий менталитет. Без этого никуда.

Я очень часто кричал на Дениса, к нему всегда было повышенное внимание. Действительно тяжело, потому что я постоянно на нем срывался, хотел, чтобы он был сильнее. А ему еще тяжелее – он не должен был ошибаться. Даже после хороших матчей я на него срывался.

Реакция Дениса? Слезы. Я его так воспитал, что он не может ко мне матом сказать. Он даже манишку не может выбросить, слезы на глазах стоят", — сказал Костышин в эфире программы Вацко Live.

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