Украина

Бывший наставник клуба из Коваливки, вероятно, займет руководящую должность в клубе.

Накануне Руслан Костышин подал в отставку с поста наставника Колоса из Коваливки после разгромного поражения от Динамо (0:7).

Однако, как сообщил директор каналов Футбол Александр Денисов в эфире программы Великий футбол, Костышин останется в структуре клуба. Специалист перейдет на должность вице-президента клуба из Ковалевки.

По информации источника, отставка Костышина могла состоятся еще две недели назад, но на тот момент ее удалось избежать.

Напомним, отставка Костышина стала уже третей в этом сезоне УПЛ. Первым в отставку подал Иван Федык, который работал в Рухе. Позже Анатолий Бессмертный ушел с поста наставника ПФК Львов.