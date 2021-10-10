Украина

Украинский вингер надеется на поддержку фанатов в следующем матч против сборной Боснии и Герцеговины.

Сборная Украины одержала свою первую победу в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, одолев в гостях Финляндию со счетом 2:1. Следующий матч "желто-синие" проведут против Боснии и Герцеговины на Арене Львов.

Лидер украинской сборной Андрей Ярмоленко попросил болельщиков прийти и поддержать команду на стадионе — поединок с боснийцами состоится 12 октября в 21:45

"С победой! Как вам игра нашей сборной? Болели за нас? Очень ждем вашей поддержки на следующем матче!" — написал Ярмоленко в своем Instagram.



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