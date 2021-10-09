ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.

Выездная встреча сборной Украины с Финляндией в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 станет самой интересной для всех украинских болельщиков, ведь во многом борьба "желто-синих" за поездку в Катар будет зависеть именно от результата этого матча.

Football.ua предлагает вам следить за лучшими моментами противостояния сборных Финляндии и Украины в данной новости.

Финляндия — Украина. 0:1. Гол Андрея Ярмоленко:



Финляндия — Украина. 1:1. Гол Тьемуе Пукки:

Финляндия — Украина. 1:2. Гол Романа Яремчука:

Обзор первого тайма:

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Напомним, что матч Финляндия — Украина начался в 19:00. Первая встреча этих команд в Киеве завершилась вничью, когда финнам удалось сравнять счет благодаря реализованному пенальти в концовке встречи (1:1).

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