ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги матча Финляндия — Украина, в котором подопечные Петракова сумели одержать стратегически важный успех.

Отборочный цикл на чемпионат мира-2022 для украинского футбольного болельщика казался каким-то особым видом издевательств, так как уж совершенно разные эмоции вызвали немыслимые пять ничьих кряду по итогам пяти сыгранных до отчетного дня матчей. Уж точно мировые результаты в играх против действующих чемпионов мира, французов, в конченом итоге вызвали куда более приятные ощущения, чем аналогичные результаты дуэлей против Казахстана и первого матча против Финляндии.

К слову, именно в противостоянии против подопечных Маркку Канервы на их поле и начинался трехматчевый финальный отрезок квалификации для сборной Украины, а сама эта серия заблаговременно получила название "финалов". Более емкой характеристики придумать было сложно, так как с теми же финнами мы имели равное количество очков перед игрой в Хельсинки (по пять), а вот Босния и Герцеговина благополучно обошла нас в турнирной таблице, обыграв на выезде Казахстан за час до начала встречи на Олимпиястадион (2:0).

Критическая ситуация требовала радикальных решений, однако Александр Петраков стартовым составом "сине-желтых" показал, что не намерен отходить от привычной для него модели игры, разве что появление Андрея Пятова в воротах могло вызвать определенные вопросы, а вот травма Виталия Миколенко, наоборот, практически сразу гарантировала место на поле с первых минут для Эдуарда Соболя. В остальном, исполнители и их расположение на тактической схеме повторяло домашний матч против Франции.

Непривычным даже в какой-то степени для себя образом сборная Финляндии начала играть в активный прессинг на чужой половине уже с первых минут, будто бы внимательно просмотрели не самые удачные матчи нашей сборной, сделав соответствующие выводы. Украина к такому развитию событий была не готова — уже на второй минуте ошибка Цыганкова при передаче на левом фланге обороны рисковала обернуться для нас быстрым пропущенным голом, однако Пятов в конечном итоге справился с ударом Лода с правого фланга штрафной.

Скорее всего, каждый болельщик сборной Украины в этот момент сильно переживал по поводу того, сумеет ли команда Петракова справиться с предложенным давлением со стороны соперников. Ответ нашелся у Андрея Ярмоленко, которому уже на четвертой минуте матча удалось завершить дриблинг в зоне перед чужой штрафной прицельным ударом с нерабочей ноги под правую штангу.

Неожиданный выпад со стороны "сине-желтых" позволил слегка поубавить резвый темп соперников, и к исходу первой четверти игрового часа даже сложно было сказать, какая из сборных больше владела мячом. Однако, со временем команда Петракова приняла решения играть в более осторожном стиле, а со способностью защитников привозить опасные моменты даже в простых ситуациях мы познакомились еще в самом начале матча.

Под завершение половины игрового часа счет вновь стал равным. Причем, пропусти сборная Украины мяч после удара головой с ближней штанги от Похьянпало, после навеса с углового на левом фланге, никто бы и слова не сказал, кроме как подчеркнуть превосходство соперников в воздухе. Однако, Андрей Пятов совершил немыслимое спасение ворот, но сразу же за ним Николай Матвиенко в явной попытке в спешке вынести мяч подальше от ворот угодил в ногу стоявшего перед ним Пукки. Глупее пропущенного гола в столь ответственном матче придумать было практически невозможно.

После этого досадного эпизода украинской сборной пришлось пережить несколько неприятных минут давления со стороны соперников, однако хозяева поля не попытались развить свой успех, а вот реакция коллектива Петракова не заставила себя долго ждать. На 34-й минуте редкий выпад через правый фланг завершился передачей Ярмоленко на Тымчика ко штрафной, после чего Алексдр выкладывал мяч прострелом под удар Цыганкову, но Виктор не смог справиться со своей задачей в одно касание. К нашему всеобщему счастью, произошел удачный отскок в ноги к Яремчуку, а Роман с близкой дистанции не промахнулся.

Увидеть сразу три гола до перерыва в столь ответственной для обеих команд игре уже вызывало достаточно сильное удивление, однако по возвращению на поле во втором тайме от футболистов хотелось увидеть внятное продолжение. Петраков ранней заменой Соболя на Корниенко указал на недостаточную скорость движения и интенсивность в атаке нашего левого фланга. Уже с первых минут этот ход наставника позволил переместить мяч на половину поля оппонентов, однако моменты Яремчука и Ярмоленко так и остались без реализации.

Пара "Я-Я" образца Евро-2020 вновь была среди наиболее заметных исполнителей на футбольном поле, но уже ближе к концу матча было видно, какой ценой давались им регулярные челночные забегания от обороны в атаку. Сборная Украины с большим трудом и серией ошибок в защите из-за банальной усталости пыталась противостоять наседающим оппонентам, и местами Пятову приходилось подстраховывать своих партнеров по команде.

Наиболее острый момент у наших ворот финны создали на 76-й минуте, когда очередной сейв голкипера при ударе со штрафного от Лода завершился добиванием отскока у левой штанги, но Араюури чудесным образом не сумел попасть в створ ворот. Происходившие в дальнейшем события показали, что мы имели все шансы вновь наступить на все те же "ничейные" грабли именно в этом моменте, так как силы покидали игроков гостей с ужасающей скоростью.

Лишь заменами под самый конец матча Петраков сумел воспользоваться высокой линией розыгрыша мяча в исполнении соперников, а его команда отрывалась в контратаки с завидной регулярностью. Но и тут нас ждало неприятное откровение — все эти созданные прострелами с флангов опасные ситуации кто-то должен был завершать. Желающих в составе нашей команды, да и у соперников тоже, не нашлось, и это будет одним из многих моментов для прорабатывания тренерским штабом.

В следующем туре сборная Финляндии будет проводить гостевой матч против Казахстана, а национальная команда Украины будет на своем поле принимать Боснию и Герцеговину. Обе встречи запланированы на 12 октября.Финляндия —1:2Пукки, 29 — Ярмоленко, 4, Яремчук, 34Градецки — Алхо (Хямяляйнен, 62), Вяйсянен, Араюури, Тойвио, Райтала (Нисканен, 78) — Лод, Лам (Ниссиля, 61), Камара — Похьянпало (Риски, 78), Пукки.Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Корниенко, 46) — Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко — Ярмоленко (Довбик, 86), Цыганков (Зубков, 77) — Яремчук (Довбик, 85).Предупреждение: Кривцов.