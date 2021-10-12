Украина

Наставник ровненского клуба оценил кадровую ситуацию в команде.

Главный тренер ровненского Вереса Юрий Вирт прокомментировал товарищеские матчи против Львова (0:2) и юношеской командой клуба U-19 (4:1).

"Самое главное — возвращение Сергея Шестакова, который пропустил три с половиной месяца из-за травмы. Это радует.

Запланированные на время международной паузы в чемпионате спарринги мы провели на должном уровне. Игроки получили необходимую игровую практику.

Да, были ошибки. Особенно, в игре против Львова, где пропустили дважды. Но хорошо, что эти ошибки мы сделали в контрольных матчах. Уже проанализировали их. И надеюсь, что больше их не допустим. Во второй игре было легче, потому что больше работали с мячом. С хорошим настроением начинаем подготовку к Черноморцу.

Сейчас еще не приняли решение об игроках, которые находятся на просмотре. Будем думать. Довольны их действиями, но все зависит от того, как пройдут переговоры", — приводит слова Вирта пресс-служба Вереса.

После десяти игр Верес располагается на девятом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 12 очков. Следующий матч Верес проведет против Черноморца — игра состоится 17 октября.

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