Украина

Помимо киевлян, крупные денежные штрафы получили Кривбасс, Металлист и Волынь.

На своем заседании Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений, касательно матчей в чемпионатах Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

За ненадлежащую организацию матча второго тура УПЛ между Динамо и Вересом, КДК УАФ обязал киевский клуб заплатить штраф в размере 200 000 гривен.

Также КДК УАФ отстранил главного тренера Волыни Альберта Шахова на два матча за высказывания после поединка шестого тура Первой лиги между луцким клубом и Металлистом. Также Волынь должна выплатить штраф в размере 25 000 гривен.

За неподобающее поведение болельщиков на матче десятого тура Первой лиги между Кривбассом и Металлистом, КДК УАФ обязал криворожский клуб выплатить штраф в размере 100 000 грн, а харьковский — 50 000 гривен.

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