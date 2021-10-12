Украина

Специалист высказался о победе в квалификации Евро-2023.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил победу команды в рамках отбора на Евро-2023 над Фарерскими островами (1:0).

"Мы взяли важные три очка. В этом плюс, но есть нюансы, за которые расстроен. Исполнив так пенальти, мы некрасиво поступили по отношению к сопернику. Даже по отношению к себе. Столкнулись с разгильдяйством наших ребят. В перерыве поговорили на повышенных тонах, но это того стоило. Парни чувствуют вину, это — хороший урок.

Я не хочу выделять одного игрока. В общем, все вышли мотивированными на матч, старались. В первом тайме могли закрывать игру, ведя в счете 2:0 или 3:0. Но если мы так распоряжаемся своими моментами, то где-то может прийти расплата. Переживал и высказал все ребятам в перерыве.

Прием в Запорожье был на высоком уровне. Благодарим город и болельщиков, которые пришли на матч. Мы владели преимуществом и план на игру работал. Не хватало открываний за спину и завершения. Мы работаем над этой проблемой и будем прибавлять. В клубах ребята играют в один футбол, а тут в другой. Мы идем в правильном направлении шаг за шагом", — сказал Ротань.

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