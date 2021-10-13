Украина

Футболист рассказал о победе над Фарерами.

Вингер донецкого Шахтера и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Фарерами со счетом 1:0.

"По большей части, мы выполнили установку главного тренера. Нам нужно было реабилитироваться после игры с Францией. Для нас это был удар под дых.

Мы понимали, что нам нужно выходить злыми и играть только на победу. Только победа и хорошая игра могла вернуть нас обратно в борьбу за первое место", — сказал Мудрик.

Украина U-21 благодаря победе в прошедшем матче вышла на первое место в таблице отбора а Евро-2023.

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