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Украина U-21 - Фарерские острова U-21, Фото Дмитрий Смолиенко, УАФ
12 октября 2021, 22:43
В рамках отбора на Евро-2023 сборная Украины U-21 переиграла одногодок из Фарерских островов со счетом 1:0.
Единственный мяч пришел с углового в первом тайме, когда Эдмундссон переправил мяч в собственные ворота. Вашему вниманию видео гола и обзор матча:
Украина U-21 — Фарерские острова U-21 1:0
Гол: Эдмундссон (АГ), 24
Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Боль, Сыч – Судаков (Желизко, 70), Бондаренко, Крыськив – Мудрик, Вьюнник (Кухаревич, 86), Назаренко (Супряга, 70).
Фарерские острова U-21: Морк — Скипанес, Эдмундссон, Петерсен, Йохансен (Солхайм, 46) — Самэльсен, Соренсен, Мнени, Гайсинг — Радосавлевич, Йоганнсен (Скала, 46).
Предупреждения: Соренсен, Эдмундссон, Радосавлевич, Скала, Гайсинг