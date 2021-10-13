U-21

Специалист прокомментировал исход встречи с молодежной командой Украины.

Главный тренер молодежной сборной Фарерских островов Эрик Хенце поделился своим мнением о матче с Украиной U-21 (0:1) в рамках отбора на Евро-2023 и прокомментировал эпизод с пенальти, который украинские игроки решили разыграть.

"Я бы ничего не менял в игре своей команды, потому что мы сделали все возможное. У нас хорошие игроки, но дело в соперниках. Мы сыграли против Франции и Украины – это действительно классные команды, которые являются одним целым. Украина могла забить больше одного гола.

Я сказал тренеру сборной Украины, что ситуация с пенальти не является честной игрой. Сказал, что лучше играть честно – просто забить мяч в ворота", – заявил Хенце после поединка.

Напомним, что в конце первого тайма украинская команда получила право пробить пенальти, но Георгий Судаков вместо удара по воротам отдал пас на Артема Бондаренко, который не сумел забить и заработал лишь угловой.