Украина

Специалист вспомнил о ссоре с форвардом.

Бывший тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин рассказал о ссоре с экс-форвардом клуба Евгением Селезневым.

"Эту историю я не выносил и не выношу на публику. И для Жени это лучше, чтобы история осталась в Турции. Все футбольные люди знают. У меня хорошее отношение к нему. Он мужик, не подонок. Но, конечно, я был обижен.

Конечно, он принес пользу команде. А ущерб он нанес себе прежде всего, а не команде. Женя забил 5 голов, а мы финишировали на 4-й позиции. Я получил опыт работы с такой личностью в футболе. Для Украины это личность в футболе", — рассказал Костышин в интервью Вацко Live.

Ранее специалист рассказал о реакции людей на то, что он ставил сына Дениса Костышина в основу.

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