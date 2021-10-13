Украина

Роберто Де Дзерби получил в свое распоряжение подкрепление.

Шахтер в рамках поединка одиннадцатого тура элитного дивизиона чемпионата Украины сыграет против Зари.

Как сообщает официальный сайт "горняков", в основную группу команды вернулись защитник Исмаили и нападающий Фернандо.

Отметим, что также к тренировочным сессиям с командой близок Витао, а Жуниор Мораес занимался по индивидуальной программе.

Матч Шахтер — Заря пройдет в Киеве на НСК Олимпийский в пятницу, 15 октября. Начало матча — в 17:00 по киевскому времени.