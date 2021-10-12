Украина

33-летний вингер может повесить бутсы на гвоздь в конце года, или выбрать другой вариант.

Вингер донецкого Шахтера Марлос может принять решение повесить бутсы на гвоздь в конце этого года, сообщает Bolavip.

По информации источника, руководство Сан-Паулу, которое хотело видеть 33-летнего футболиста в своих ряда, узнало, что Марлос обдумывает решение о завершении карьеры по истечению контракта с "горняками".

Также отмечается, что Марлос намерен вернуться в Бразилию, где будет заниматься бизнесом вместе со своей семьей.

Напомним, контракт Марлоса с Шахтером заканчивается в конце 2021 года. В текущем сезоне он провел 15 поединков, в которых забил два мяча и отдал четыре ассиста.

Ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб готов предложить Марлосу новый контракт.