Украина

Львовяне усилили оборонительную линию команды.

ПФК Львов подписал контракт с румынским защитником Михаем Лека.

29-летний футболист перешел в стан львовского клуба на правах свободного агента, подписав контракт по схеме 1+1. Выступать Лека будет в команде под 6 номером.

Последним клубом Лека был румынский Аржеш, который защитник покинул в конце прошлого сезона, с тех пор оставаясь без команды.

Напомним, ранее Металлист 1925 подписал контракт с футболистом сборной Грузии.