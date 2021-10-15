Украина

Грузинский новичок харьковского клуба рассказал о своем переезде в Украину.

Новоиспеченный защитник харьковского Металлист 1925 Соломон Кверквелия прокомментировал свой переход в украинский клуб.

"Как все дети, когда мне было семь лет я любил спорт. В городе Самтредиа, где я родился, была детская команда. У меня было огромное желание и я начал играть в футбол. У меня никогда не было желания заниматься другим видом спорта, кроме футбола. Просто, я сначала хотел быть вратарем. Однако, когда встал в ворота, там было нужно всегда стоять и мне это стало не интересно. Поэтому, начал играть в центре защиты и до сих пор выступаю на этой позиции.

Первые дни в Металлисте 1925? Об Украине я много слышал и знаю. У меня есть тут друзья. Мой близкий друг — это Тарас Михалик, вместе с которым мы играли в составе Локомотива. Мы с ним каждый день на связи, общаемся. Город я еще не успел увидеть. О команде могу сказать, что здесь классные ребята, хороший коллектив. Здесь есть все для того, чтобы играть в футбол. Мне все нравится.

Украинский футбол? Я знаком с Марко Девичем, мы вместе с ним играли в Рубине. Я знаю об украинском футболе, потому что с Давидом Хочолавой, который играл в Шахтере мы несколько лет играем вместе за сборную Грузии. В принципе, я, как мог, всегда следил за чемпионатом Украины.

Мог в прошлом оказаться в Украине? Это было, когда мне было 18 лет. Я приезжал в Турцию на сборы Шахтера. Был там на просмотре, но не сложилось.



Сборная? Конечно, моя цель — вернуться в сборную. Каждый футболист мечтает о том, чтобы играть за свою страну. Я уже 10 лет, как играю за сборную. Но цель не только вернуться в сборную, а также еще не один год играть в футбол на высоком уровне.



Лучший защитник в мире в современном футболе? По состоянию на сегодня лучшим центральным защитником я считаю Серхио Рамоса. В последние 10 лет, думаю, он сильнейший. У каждого защитника есть свои плюсы и минусы. Мне больше нравятся жесткие защитники. Я тоже так играю", — приводит слова Кверквелии пресс-служба Металлиста 1925.

Свой ближайший матч Металлист 1925 проведет против Мариуполя в гостях. Игра 11 тура УПЛ состоится завтра, 16 октября, в 14:00 по киевскому времени.