Команды УПЛ узнали арбитров на ближайший тур чемпионата Украины.
ЕКАТЕРИНА МОНЗУЛЬ, УАФ
15 октября 2021, 11:21
Начиная с пятницы по понедельник (15-18 сентября) пройдут поединки одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги.
Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Екатерина Монзуль будет работать на матче Львов — Динамо, а Игорь Пасхал обслужит центральную встречу тура между Шахтером и Зарей.
Все назначения:
15 октября, пятница
17:00 — Шахтер — Заря — Игорь Пасхал (Херсон)
Арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)
16 октября, суббота
17:00 — Мариуполь — Металлист 1925 — Александр Дердо (Черноморск)
17:00 — Львов — Динамо — Екатерина Монзуль (Харьков)
Арбитр ВАР — Андрей Коваленко (Полтава)
19:30 — Днепр-1 — Колос — Юрий Иванов (Донецкая область)
Арбитр ВАР — Сергей Бойко (Киевская область)
17 октября, воскресенье
14:00 — Минай — Десна — Денис Панчишин (Харьков)
19:30 — Александрия — Ворскла — Николай Балакин (Киевская область)
18 октября, понедельник
19:30 — Черноморец — Верес — Денис Шурман (Киевская область)
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