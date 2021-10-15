Украина

Команды УПЛ узнали арбитров на ближайший тур чемпионата Украины.

Начиная с пятницы по понедельник (15-18 сентября) пройдут поединки одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Екатерина Монзуль будет работать на матче Львов — Динамо, а Игорь Пасхал обслужит центральную встречу тура между Шахтером и Зарей.

Все назначения:

15 октября, пятница

17:00 — Шахтер — Заря — Игорь Пасхал (Херсон)

Арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)

16 октября, суббота

17:00 — Мариуполь — Металлист 1925 — Александр Дердо (Черноморск)

17:00 — Львов — Динамо — Екатерина Монзуль (Харьков)

Арбитр ВАР — Андрей Коваленко (Полтава)

19:30 — Днепр-1 — Колос — Юрий Иванов (Донецкая область)

Арбитр ВАР — Сергей Бойко (Киевская область)

17 октября, воскресенье

14:00 — Минай — Десна — Денис Панчишин (Харьков)

19:30 — Александрия — Ворскла — Николай Балакин (Киевская область)

18 октября, понедельник

19:30 — Черноморец — Верес — Денис Шурман (Киевская область)

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.