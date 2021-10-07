Украина

Помимо них на награду претендуют Цыганков, Кочергин и Ризнык.

На официальном сайте УПЛ стартовало голосование за лучшего игрока чемпионата Украины по итогам сентября.

На награду лучшего футболиста претендуют Виктор Цыганков, Денис Гармаш (оба – Динамо), Лассина Траоре (Шахтер), Владислав Кочергин (Заря) и Дмитрий Ризнык (Ворскла).

В минувшем месяце Цыганков и Кочергин провели по три матча и забили по три гола. Траоре дважды забил в двух матчах, Гармаш забил два мяча в трех играх, а Ризнык отыграл два матча на ноль из трех.

Проголосовать за лучшего игрока можно здесь — в настоящее время в опросе лидирует Гармаш.

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