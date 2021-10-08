Украина

Форвард отметился в 16 разных розыгрышах чемпионата Украины.

Нападающий луганской Зари Александр Гладкий повторил рекорд по числу сезонов в чемпионате Украины, в которых футболисты забивали хотя бы один мяч. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард забил в ворота Мариуполя и Черноморца, что означало, что он забил в своем 16 сезоне в УПЛ. Таким образом, он повторил рекорд, принадлежащий Вячеславу Чечеру и Сергею Мизину.

Всего на счету Гладкого 95 мячей в УПЛ. Помимо Зари, Гладкий выступал за Шахтер, Динамо Киев, Карпаты, Металлист, Черноморец, Днепр и ФК Харьков.

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