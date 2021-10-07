Украина

Помимо них на награду претендуют Скрипник, Гура и Максимов.

На официальном сайте УПЛ стартовало голосование за лучшего главного тренера чемпионата Украины по итогам сентября.

На награду лучшего тренера претендуют Мирча Луческу (Динамо), Роберто Де Дзерби (Шахтер), Виктор Скрипник (Заря), Юрий Максимов (Ворскла) и Юрий Гура (Александрия).

В минувшем месяце Динамо, Шахтер, Заря и Ворскла одержали по две победы и один раз делали очки, а у Александрии две победы и одно поражение.

Проголосовать за лучшего наставника можно здесь — в настоящее время в опросе лидирует Луческу.

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