Украина

Команде Натальи Зинченко предстоит сыграть против Фарерских островов и Испании.

Тренерский штаб женской сборной Украины по главе с Натальей Зинченко огласил список футболистов национальной команды, которые будут готовится к предстоящим матчам отборочного цикла ЧМ-2023. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

На учебно-тренировочный сбор, который стартует 18 октября в Киеве, вызваны 23 футболистки. Именно они будут иметь шанс сыграть в матчах против Фарерских островов и Испании.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Ирина Санина (Колос), Дарья Бондарчук, Алла Герасимчук (обе — Жилстрой-2).

Защитники: Любовь Шматко, Анна Петрик, Ольга Басанская, Дарья Апанащенко (все — Жилстрой-1), Екатерина Корсун, Натия Панцулая, Ирина Подольская (все — Жилстрой-2), Дарья Кравец (Фиорентина, Италия).

Полузащитники: Надежда Хаванська, Юлия Шевчук, Ольга Бойченко (все — Жилстрой-1), Яна Калинина, Вероника Андрухив, Яна Малахова (все — Жилстрой-2), Тамила Химич (Сплит, Хорватия), Кристина Перевизнык (Ладомир).

Нападающие: Надежда Кунина (Линчепинг, Швеция), Ольга Овдийчук (Жилстрой-1), Роксолана Кравчук (Жилстрой-2), Николь Козлова (Вирджиния Тех, США).

21 октября сборная Украины дома сыграет с Фарерскими островами, а 26 октября проведет домашнюю игру с Испанией. Оба поединка пройдут в Коваливке на стадионе Колос.

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