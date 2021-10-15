Украина

Президент Ингульца рассказал о том, что побуждает его вкладываться в футбол.

Президент Ингульца из Петрово Александр Поворознюк рассказал о том, какой бюджет должен быть, чтобы содержать футбольный клуб в Украине на различного уровня соревнованиях.

"Я трачу на команду около трех миллионов долларов и ни о чем не жалею. Я получаю кайф и драйв от футбола! Я бы не делал этого, если бы не получал такого удовольствия. А что мне может заменить те ощущения, когда твоя команда проигрывает 1:2, а потом на последних секундах вырывает победу 3:2? Ничего.

В Первой Лиге да, где то миллион долларов нужен на команду. Во Второй Лиге, в аматорах конечно суммы будут в гривнах, но это тоже немалые деньги",- говорит Поворознюк в эфире шоу Пряма Червона.

Напомним, ближайший матч УПЛ с участием Ингульца перенесли на неопределенный срок в связи с вспышкой коронавируса во львовском Рухе.