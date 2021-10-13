Украина

Во львовском клубе вспышка коронавируса.

Матч 11 тура Украинской Премьер-Лиги между Ингульцом и Рухом перенесен по причине коронавируса.

По результатам ПЦР-тестирования во львовском клубе зафиксировано большое количество инфицированных футболистов, в том числе все голкиперы команды, которые есть в заявке клуба, сообщает официальный сайт УПЛ.

Таким образом, дата матчей основных и юношеских составов Ингульца и Руха будет определена позже.

Напомним, матч Ингулец — Рух должен был состояться в воскресение, 17 октября.