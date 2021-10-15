Украина

Наставник Шахтера прокомментировал разгром луганской Зари.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от разгромной победы над Зарей (6:1).

"Всегда есть что-то, что не позволяет мне радоваться на сто процентов. Например, в первом тайме мы должны были забить не три, а больше мячей – четыре или пять. Во-вторых, в начале атакующих конструкций от обороны мы допустили несколько ошибок, одна из которых привела к голу в наши ворота. Это мне не понравилось.

Завтра мы начнем думать о Реале. Победы всегда помогают жить легче и готовиться к следующим матчам. Играть в Лиге чемпионов всегда интересно. Мы хотим постоянно выступать хорошо. Конечно, мы стараемся делать все, чтобы в Лиге чемпионов квалифицироваться, но я считаю, что первая цель Шахтера на этот сезон – выиграть чемпионат Украины. Мы не должны забывать, что прошлый сезон мы закончили на втором месте",- приводит слова итальянского специалиста официальный сайт "горняков".

Также Де Дзерби прокомментировал выход Трубина в стартовом составе после травмы.

"Я принял решение, чтобы Трубин был в стартовом составе. Но мне нравится всегда говорить с футболистами прямо, лицом к лицу. До этого решения я общался с Пятовым. Андрей будет играть еще – это не зависит от того, как себя чувствует Трубин. Но сейчас я решил, что будет играть Трубин."

Ранее, итоги матча подвел главный тренер Зари Виктор Скрипник.