Украина

Футболист впервые сыграл после травмы.

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Буяльский прокомментировал победу над Львовом в УПЛ (1:4).

"Пропустил большой период времени, поэтому пока ещё немного тяжело. Но через игры, тренировки буду набирать форму. Я рад, что Мистер доверил мне сыграть весь матч, учитывая, что я всего три дня тренировался с командой. Но он мне доверил. Он спрашивал меня во время игры, как себя чувствую, ничего ли меня не беспокоит. Думаю, я его не разочаровал.

Вся игра низом, но не всегда получалось, потому что мяч дробил, тяжело было принимать мяч. Так получилось, что Миколенко дал передачу не низом, я принял и ударил. Что касается Гармаша, то он молодец, забивает исправно. Главное, чтобы не останавливался и продолжал так же и дальше работать".

"Шепелев? Если есть свободные зоны, нужно двигаться с мячом и отдавать передачи. Так и получилось: Шепелев быстро двигался с мячом, затем отдал Вите, а тот здорово пробил.

Что касается матча против Барселоны, то сегодня нужно прилететь в Киев, завтра — восстановиться, а с понедельника готовиться к этой игре", — сказал Буяльский.

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