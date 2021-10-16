Футболист стал одним из героев матча.
Денис Гармаш, ФК Динамо
16 октября 2021, 22:28
Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш прокомментировал победу над Львовом и рассказал о своем дубле.
"До 30-й минуты у нас было не так много моментов, чтобы забить. Затем мы пропустили, и хорошо, что сразу удалось отыграться, а перед перерывом и выйти вперед. Во втором тайме, уже действуя на контратаках, довели матч до победы.
После сборных всегда тяжело играть — половина игроков уезжают, половина остается в команде. Но хорошо, что сегодня удалось уверенно выиграть, с чем всех и поздравляю".
"Мои голы? В принципе, оказался в нужном месте — и удалось забить. Нельзя сказать, что это какое-то особое чутье нападающего — так удачно сложилось.
Все ребята молодцы, поздравляю всю команду. Что я должен был изменить после выхода на замену? Честно говоря, не знаю. Тренер сказал выходить, и я вышел", — сказал Гармаш.
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