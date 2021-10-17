Украина

Полузащитник Днепра-1 прокомментировал исход поединка его команды против Колоса.

Днепровский Днепр-1 в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги принимал на своем поле ковалевский Колос, сумев одержать итоговую победу за счет двух результативных ударов по ходу первого тайма (2:0).

Днепр-1 — Колос 2:0 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, полузащитник СК Даниил Игнатенко, на счету которого оказался первый забитый его командой мяч в этой встрече, прокомментировал результат данной игры для его команды.

"Это была очень важная игра для нашей команды, потому что с Колосом всегда получаются достаточно напряженные матчи. Мы заметно больше хотели одержать победу, так как давно не обыгрывали эту команду, поэтому посвящаем ее нашим болельщикам.

В ситуации с голом, я просто бил по воротам. Нужно почаще это делать — тогда будет залетать. Очень рад, что удалось забить гол, который в дальнейшем помог игре раскрыться. Это придает определенной уверенности и раскрепощенности.

Где-то раз в год забиваю красивые голы. Не ставлю перед собой цели собрать как можно больше подписчиков или просмотров на YouTube. Мне нужно только, чтобы команда побеждала. У нас есть определенная цель, поэтому мы к ней шаг за шагом продвигаемся. Забью я, Довбик, Назаренко, кто-то еще — это совершенно не играет роли.

От этой победы не станем задирать голову — играем дальше спокойно. Считаю, что в первом тайме полностью переиграли соперников, у которых совершенно не было моментов. Во второй половине матча они немного ускорились, и нам в чем-то повезло, когда мяч попал в штангу. Этот гол мог бы многое изменить, но обошлось. Считаю, что мы победили полностью заслуженно", — сделал вывод футболист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 проведет гостевой матч против киевского Динамо.