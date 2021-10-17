Украина

Наставник Колоса прокомментировал исход поединка его команды против Днепра-1.

В рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос потерпел поражение на поле днепровского Днепра-1, пропустив два красивых мяча еще по ходу первого тайма (0:2).

Днепр-1 — Колос 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, и.о. главного тренера "колосков" Сергей Кузнецов поделился своими впечатлениями от выступления его команды в этот вечер.

"Это было вполне заслуженное поражение для нас. Сегодняшний матч мы провели плохо, поэтому в ближайшем будущем будем делать серьезные выводы по этой игре. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу.

К сожалению, он все в этом сезоне идет не своим чередом, от первого матча и до сегодняшней игры — все идет не по плану. Мы стараемся с этим разобраться и как-то исправить ситуацию. Моментами, наша игра становится лучше, и мы начинаем демонстрировать качественный футбол, но в таких матчах, как сегодняшний, подобное не удается.

Определенный прогресс, все-таки, есть, и мы постепенно выползаем из того состояния, в котором находились до этого. Однако, на сегодняшний день, мы попросту не в силах бороться против таких команд, как Днепр-1, на равных, и игра лишь это подчеркнула.

Разные были периоды в истории Колоса, и хорошие игры тоже были на этом стадионе, но сейчас совершенно другое время. Колос сегодня явно слабее себя прошлогоднего образца, и это всем понятно, в том числе и нам. Считаю, что у клуба есть необходимые ресурсы и понимание того, как исправить ситуацию и вернуть клуб в то состояние, в котором он находился в течении двух лет до этого", — подытожил беларуский специалист.

В следующем туре ковалевский Колос проведет гостевой матч против луганской Зари.