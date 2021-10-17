Украина

Нападающий Металлиста 1925 прокомментировал исход поединка его команды против Мариуполя.

Харьковский Металлист 1925 в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги сумел переломить ход гостевого поединка против Мариуполя, вырвав три очка на последней минуте основного времени (2:1).

Мариуполь — Металлист 1925 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, нападающий команды Валерия Кривенцова, Марлисон, на счету которого оказался первый забитый мяч для его клуба в отчетной встрече, прокомментировал исход данного поединка и взятие ворот собственного авторства.

"Мы плохо начали игру против Мариуполя, совершенно не создавая угрозы чужим воротам. Однако, благодаря указаниям тренерского штаба, нам удалось взять ситуацию под контроль и добыть итоговый успех.

В перерыве Валерий Сергеевич дал мне подсказку, попросив чаще открываться между линиями защиты и полузащиты соперников. Я так и сделал, получил мяч и, слава Богу, мне удался отличный дальний удар.

В моей карьере было достаточно голов, в том числе — с дальней дистанции. На данный момент, я нахожусь в Украине с целью продолжать забивать голы, укрепиться в составе Металлиста 1925, и помогать своей команде добывать очки.

На второй тайм мы вышли с совершенно иным настроем, более сконцентрированными и организованными, но главное — были готовы перевернуть игру и у нас это в итоге получилось", — подытожил бразильский футболист.

В следующем туре харьковский Металлист 1925 сыграет против петровского Ингульца.