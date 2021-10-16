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Наставник харьковского клуба поделился своими эмоциями после игры с Мариуполем.

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Валерий Кривенцов прокомментировал победу своей команды в матче одиннадцатого тура УПЛ против Мариуполя (2:1).

"У меня также вопрос к игрокам почему первый тайм в исполнении нашей команды был не очень. Допускали много ошибок в перестройках, позволили Мариуполю создать достаточное количество моментов, чтобы счет был большим.



Слова в перерыве? Мы всегда говорим одно и то же. Указываем на ошибки, что получается, а в чем нужно видоизмениться, улучшиться. Второй тайм в исполнении нашей команды был хорошим, потому что ребята действовали правильно. Практически не давали проводить контратаки, за исключением нескольких моментов. Ну и сами создали большое количество моментов.

Гол Марлисона — переломный момент? Думаю, что да. Потому что после этого гола и команда поверила, что они могут вытянуть игру. А мы им говорили об этом в перерыве. Также хочу отметить всех ребят, которые вышли на замену, потому что они действительно усилили игру, в отличие от Мариуполя, где было наоборот.

Претензии к Зубкову вначале матча? Нападающий и должен забивать голы. У нас с Ильей был разговор, я даю ему шанс, в каждой игре выпускаю его на поле. Как он воспользуется этим шансом — это зависит от него. Но то, что у него есть потенциал и он готов работать, отдавать всего себя футболу — это точно.

Повреждение Ткачука? Пока не знаю, ребята только зашли в раздевалку, посмотрим. Надеюсь, что ничего серьезного", — приводит слова Кривенцова пресс-служба харьковчан.

На Football.ua доступен видеообзор матча Мариуполь — Металлист 1925.