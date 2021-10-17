Украина

Голкипер Металлиста 1925 прокомментировал исход поединка его команды против Мариуполя.

В рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 сумел одержать волевую победу над Мариуполем, уступая по ходу большей части игрового времени гостевого поединка (2:1).

Мариуполь — Металлист 1925 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, голкипер команды Валерия Кривенцова, Денис Сидоренко, прокомментировал исход данного поединка.

"Первый тайм у нас совершенно не получился. Допускали много индивидуальных и тактических ошибок. Пропустили быстрый гол, после чего нам повезло, потому что могли пропустить и еще, но соперники попали в штангу.

В перерыве тренерский штаб указал нам на наши ошибки, мы вернулись на поле, показали характер, и забрали три очка. В большей степени, претензии к нам выдвигались по поводу тактических моментов, потому что мы просто неправильно располагались на футбольном поле.

Нас попросили играть повнимательнее, создавать больше моментов, отыгрывать пропущенный гол. Можем только порадоваться от того факта, что нам удалось забить два хороших гола.

Побеждать всегда приятно, поэтому хорошо, что у нас уже есть какая-никакая победная серия. Все в порядке, у команды хорошее настроение. Очевидно, что, если у тебя есть успехи, ты будешь иметь хорошее расположение духа. Но зацикливаться на этом не стоит, а нужно просто выполнять свою работу качественно. Так, чтобы в каждом матче играть исключительно на победу, вне зависимости от соперника", — подытожил футболист.

В следующем туре харьковский Металлист 1925 сыграет против петровского Ингульца.