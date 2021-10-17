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Минай – Десна, фото: ФК Десна
17 октября 2021, 17:30
В матче 11-го тура украинской Премьер-лиги Минай и Десна сыграли в нулевую ничью.
На данный момент Минай занимает 13-ю строчку в турнирной таблице с семью очками, а Десна идет на 7-м месте, набрав 17 пунктов.
Минай — Десна 0:0
Минай: Кучер — Гончар, Матич, Векляк, Синегуб — Кулиев (Хахлев, 76), Месхи (Кныш, 76), Петрусенко — Вишневский (Селезнев, 68), Ахмедзаде, Билоног (Байдал, 68).
Десна: Литовка — Сафронов, Селин, Картушов — Болбат, Арвеладзе (Цымбалюк, 90), Домбровский, Калитвинцев — Юрченко (Завийский, 73) — Будковский (Шевцов, 84), Безбородько (Дегтярев, 84).
Предупреждения: Матич, Ахмедзаде, Хахлев — Домбровский, Болбат, Дегтярев, Калитвинцев.