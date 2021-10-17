Украина

Футболист поделился мнением о выступлении днепрян.

Защитник Днепра-1 Владислав Дубинчак прокомментировал победу над Колосом (2:0) и поделился ожиданиями от встречи с Динамо.

"Хотелось вернуть должок Колосу, очень хорошо, что сумели победить. Спасибо болельщикам за поддержку – эта победа в первую очередь для них, хотя и для нас тоже. Мы поднимаемся в турнирной таблице – это радует и теперь надо работать дальше.

Мы проиграли здесь дома Заре, поэтому хочется доказать, что мы можем выигрывать у конкурентов лобовые матчи – это очень важно для нас. Поэтому очень рад, что мы сегодня победили. Следующий матч у нас против Динамо, где нам будет очень трудно, поэтому сегодня крайне нужно было набирать три очка, а дальше уже будем смотреть.

Я бы очень хотел сыграть, проверить себя на фоне так сказать своей команды, но пока это невозможно. Поэтому я буду эту игру пропускать и смотреть, как зритель", – рассказал Дубинчак в интервью официальному сайту клуба.

Дубинчак присоединился к Днепру-1 минувшим летом на правах аренды из Динамо. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 11 поединков в футболке днепрян.

Матч Динамо – Днепр-1 состоится в Киеве в воскресенье, 24 октября.