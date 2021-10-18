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Главный тренер минайцев дал комментарий после матча.

Главный тренер Миная Игорь Леонов поделился мыслями после ничейного матча против черниговской Десны.

"Мы на победу, может, наиграли, а, может, и не наиграли. Все-таки Десна — очень хорошая команда, поэтому я рад этому очку. Об этом сказал ребятам в раздевалке. Если они и дальше будут на футбольном поле так выкладываться, то, думаю, все будет нормально.

В первую неделю работы с Минаем, я понял, что они находятся не на том месте, на котором должны. Сегодняшняя игра показала, что у них есть хороший задел.

Играли только на победу. До нового года осталось 8 игр. Мы будем играть только на победу", — сказал Леонов в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступен обзор матча Миная против Десны.