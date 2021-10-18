Украина

Главный тренер Александрии дал комментарий после матча.

Главный тренер Александрии Юрий Гура дал комментарий после проигранного матча против Александрии.

"Тяжелая выдалась игра. Два разных тайма. В первой половине игры уступили — 0:2. Моменты были, но не реализовали. Допустили ошибки и пропустили два мяча. На второй тайм вышли и переломили ход игры. Матч не выиграли, но игра была довольно скоростной.

Очень радует, что пришло много болельщиков. Хотелось, чтобы почаще и больше людей приходило. Мы только для них будем играть и показывать хороший результат", — сказал Юрий Гура на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Александрии против Ворсклы.