Украина

Определился лучший тренер по итогам завершившегося тура.

Роберто Де Дзерби получил награду лучшему тренеру по итогам 11-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Итальянский специалист получил оценку 4,8 от Всеукраинского объединения футбольных тренеров за разгромную победу над Зарей со счетом 6:1. Эта победа позволила "горнякам" прервать серию неудачных результатов с луганчанами, которых они не могли обыграть в последних четырех матчах.

На данный момент Шахтер занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Динамо на три очка.

Ранее спортдир Шахтера Дарио Срна заявил, что Де Дзерби находится на одном уровне с Пепом Гвардиолой по стилю и идеям.