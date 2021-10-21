Украина

За 150 матчей румынский специалист одержал 65 побед.

Киевское Динамо в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов минимально уступило Барселоне (0:1).

Для главного тренера "бело-синих" эта игра стала 150 в еврокубках во главе украинских клубов.

76-летний специалист из Румынии провел 16 матчей с Динамо и еще 134 с донецким Шахтером. За это время он одержал 65 побед, 33 раза сыграл вничью и 52 игры проиграл. При этом его команды забили 219 голов, а пропустили — 186.

Также этот матч стал для Луческу 630 во главе украинских клубов во всех турнирах. На его счету 431 победа, 101 ничья и 98 поражений. Было забито 1328 голов и пропущено — 499.

Ранее Football.ua проанализировал поединок киевского Динамо против Барселоны.