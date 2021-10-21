Украина

Скорее, всего, украинский специалист покинет луганский клуб в конце сезона.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник может покинуть луганский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в своей передаче Цыганык Live.

По информации источника, зарплата украинского специалиста на протяжении трехлетнего контракта составляет около 15 тысяч евро.

"Насколько я знаю, у Скрипника была зарплата 15 000 евро в течение трех лет. Какие условия ему предлагают сейчас — мне трудно сказать. Я знаю, что ему предлагали продолжить долгосрочное сотрудничество — на 3-5 лет.

Продолжит ли он контракт с Зарей? Я думаю, что не продлит. Думаю, что он доработает этот год и будет искать другой путь", — сказал Цыганык.

После 11 туров Заря набрала 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

В настоящее время Заря встречается с софийским ЦСКА в Лиге конференций. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.