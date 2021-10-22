Украина

Наставник Александрии поделился ожиданиями накануне игры с Десной.

Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал предстоящий поединок двенадцатого тура УПЛ против черниговской Десны.

"Дорога была нормальной, настроение боевое. Немного тяжеловато из-за кадровых потерь: выбыли и Ковалец, и Гринь, но настроение и у нас, и у ребят положительное. У нас в команде 27 человек, я думаю, что найдем кем их заменить.

Соперник довольно-таки голодный, у них хорошие исполнители, такие как Юрченко, Будковский, Безбородько, Калитвинцев. Это сбалансированная команда, но у нас есть план на каждую игру. Игра все покажет. Мы выйдем на поле и будем думать о победе", — приводит слова Гуры ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Десна — Александрия состоится сегодня, 22 октября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.