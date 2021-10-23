Украина

Защитник харьковчан прокомментировал победу его команды над Ингульцом.

Харьковский Металлист 1925 в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги на своем поле сумел разобраться с петровским Ингульцом (4:0), благодаря чему продлил свою победную серию до четырех поединков кряду.

Металлист 1925 — Ингулец 4:0 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, защитник и капитан команды Валерия Кривенцова Артур Западня, на счету которого оказался один из забитых его командой мячей, прокомментировал успех своей команды в отчетной дуэли.

"Для меня этот мяч не дебютный в УПЛ — я ПФК Львов забивал в свое время. Получалось так, оказался один раз в чужой штрафной. Слава Богу, что удалось забить в той ситуации. Помог команде удвоить счет.

По сути, забили во всех моментах, которые удалось создать. Это, конечно, хорошо, что удалось выиграть сегодня, но нас на следующей неделе ждет две игры. Поэтому, сегодня мы радуемся, а завтра уже все — вновь побежали", — подытожил футболист.

В следующем туре харьковский Металлист 1925 сыграет дома против луганской Зари.