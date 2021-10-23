Украина

Защитник Десны прокомментировал ничейный исход поединка против Александрии.

В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна принимала на своем поле Александрию, сумев в напряженном поединке разжиться одним набранным баллом (1:1).

Десна — Александрия 1:1 Видео голов и обзор матча

Защитник "северян" Евгений Селин по завершении поединка поделился эмоциями от игры своей команды в данной игре.

"По результату этого матча обидно только за то, что не смогли победить — для этого были необходимые моменты. Александрия — боевая команда, но нужно было реализовывать свои шансы, и побеждать.

Играли дома, наши болельщики поддерживали нас. Нужно было побеждать только ради них. Вот и все", — с сожалением подытожил футболист.

В следующем туре черниговская Десна сыграет в гостях против донецкого Шахтера.