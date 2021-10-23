Украина

Специалист остался недоволен работой рефери.

Помощник главного тренера Ворсклы Юрия Максимова Александр Омельчук высказался о поражении от Шахтера в рамках УПЛ (0:2).

"Мы подошли к матчу с большими кадровыми потерями. У нас они были уже перед Александрией. Мы потеряли четверых, перед матчем с Шахтером, еще трое футболистов добавилось в лазарет из-за COVID-19. Это коснулось и тренерского штаба, и административного. Для нас это глобальные потери, все же у нас короткая лавка.

Но мы вышли, игра была довольно хорошей с нашей стороны. Пытались контролировать. Ребята настроились. Обидно, столько народу, праздник, больше 12 тысяч пришло поддержать нас".

"Нелепая вторая желтая карточка Тилля, тяжело судить. Думаю, нельзя такие давать. Первая там карточка – Тилль в корпус сыграл. Для нас это ключевая потеря такого игрока. Очень и ребятам обидно. Это Шахтер, команда, у которой квалифицированные футболисты, с ними 11 на 11 тяжело играть. А вдесятером мы выглядели достойно.

Понимали, что за счет контратаки и каких-то стандартов только можем добиться успеха. Как могли, удерживались, но усилиться некем. У ребят тоже накапливается усталость", — сказал Омельчук.

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