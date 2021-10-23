Украина

Наставник "горняков" — о повреждениях в прошедшей встрече.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о причинах замен в матче против Ворсклы и о травмах подопечных.

"Педриньо заменил, потому что он получил травму, Фернандо, потому что он получил желтую, Алана Патрика – видел его усталость, он сыграл практически во всех матчах сезона, он мне показался уставшим сегодня.

Со Степаненко, думаю, ничего особенного, с Педриньо может быть чуть-чуть сложнее, надо понять. Это накладывается на травмированного Траоре.

Но у нас сильная команда, много игроков. Сегодня мы это увидели, потому что Тете, Соломон, Судаков сыграли очень хорошо во втором тайме, как и Сикан", — сказал Де Дзерби.