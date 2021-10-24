Украина

Полузащитник Шахтера прокомментировал удачный для его команды исход дуэли против Ворсклы.

Донецкий Шахтер в рамках двенадцатого тура украинской Премьер-лиги одержал гостевую победу над полтавской Ворсклой (2:0), благодаря чему продолжил погоню за киевским Динамо в турнирной таблице.

Ворскла — Шахтер 0:2 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, полузащитник "горняков" Манор Соломон, на счету которого оказался формальный ассист и результативный удар в данной игре, прокомментировал события на футбольном поле.

"Я не знаю, является ли данная игра лучшей в сезоне для меня. Шахтер победил очень сильного соперника. Ворскла — прекрасный коллектив, стараются играть в пас, а в составе присутствуют высококачественные игроки.

Мы понимали, что для достижения успеха нам предстоит сыграть в свой лучший футбол. С учетом качества поля и поддержки трибун, это было непросто.

Однако, мы продолжали выполнять задуманный план на игру, и по итогу взяли важные три очка", — заключил израильский футболист.

В следующем туре донецкий Шахтер сыграет домашний поединок против черниговской Десны.