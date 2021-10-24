Украина

Полузащитник Черноморца прокомментировал ничейный исход дуэли его команды против ПФК Львов.

Одесский Черноморец в 12 туре украинской Премьер-лиги на своем поле принимал ПФК Львов в надежде по результатам данной игры улучшить свое положение в турнирной таблице, однако сумел лишь расписать мировую со своими соперниками (1:1).

Черноморец — Львов 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "моряков" Бека Вачиберадзе поделился своими впечатлениями от данной игры.

"Уже давно команда настроена на победу. Очень ждем этого момента, потому что это должно принести нам определенную уверенность.

Как говорит один известный человек: "Наверное, надо перед каждой следующей игрой ходить в церковь", — вот так оцениванию ничью в этой игре. Вы сами сидели, что моменты мы создаем успешно, но не забиваем.

Очень импонирует игра нашей команды. Мы молоды, поэтому играем в очень открытый и агрессивный футбол. Создаем голевые шансы, но судьба с нами играет не в нашу пользу.

Впрочем, ничего, это в любом случае набранный опыт, а результат, рано или поздно, все равно придет", — подытожил футболист.

В следующем туре одесский Черноморец проведет гостевую игру против полтавской Ворсклы.